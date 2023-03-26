Lada Niva с пробегом продается за 108 тысяч рублей. Почему так дешево?

На продажу во Франции выставили российский внедорожник Lada Niva. Уникальной «фишкой» этой машины является ее цена, однако уехать на ней далеко не получится, хотя она находится вполне себе на ходу.

За автомобиль планируют выручить всего 1300 евро. При пересчете на российскую валюту это около 108 тысяч рублей по текущему курсу. При этом речь идет о машине 2000 года выпуска с пробегом всего 68 тысяч километров.

Столь низкая стоимость внедорожника обусловлена тем, что легально эксплуатировать «Ниву» в странах ЕС нельзя. Все дело в том, что экологический класс таких машин не соответствует местным стандартам.

Ездить ее нынешнему владельцу на машине можно только в пределах частных владений, а покупателю придется смириться с тем, что на учет он ее не поставит.

Удастся ли продать российский внедорожник, судя по фотографиям, находящийся в неплохом состоянии, неизвестно.

Вариантов вернуть его на общественные дороги нет, поэтому альтернативная судьба этой машины – остаться во владении ее нынешнего хозяина или же отправиться на металлолом.