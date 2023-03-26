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BMW X5M и BMW M3 Touring – кто быстрее в гонке по прямой? (видео)

Две "заряженные" BMW померились силами

Текст: Алиса Шашкова
koa e po barzata praktichna m ka bmw x5m sreshtu m3 touring video 2

Для тех, что ищет быстрый и практичный BMW, скорее всего, подойдут две модели баварской марки – M3 Touring и X5M. Но кто из них быстрее? 

Ответ на этот вопрос в одном из своих последних видео решил дать Мэтт Уотсон из «CarWow». Блогер противопоставил две машины друг другу в трех классических дисциплинах.

Со своими 510 лошадиными силами и 3-литровой рядной шестеркой универсал М3 проигрывает по этому параметру X5M, но имеет преимущество за счет меньшего веса. 

Максимальный крутящий момент в его случае составляет 650 ньютон-метров, а разгон с места до 100 км/ч занимает 3,6 секунды. Хватит ли их, чтобы побить более крупный X5M, ответ в видео ниже.

Источник:CarWow

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