Hyundai использует машины Tesla для обучения своих сотрудников

Hyundai готовит рыночный дебют Ioniq 6 в США, и похоже, что дилерские центры компании прибегли к странной практике, чтобы подготовить своих сотрудников к предстоящим вопросам клиентов об автомобиле и его прямых конкурентах. Одним из самых главных оппонентов Ioniq 6 считается Tesla Model 3. И именно этот автомобиль стал предметом одного из тренингов бренда.

Необычной историей поделился в соцсетях владелец Tesla Model 3, который сдал свою машину в аренду через приложение Turo, оповещающее обо всех действиях, которые происходят с машиной.

По словам мужчины, в какой-то момент он начал получать сообщения из приложения о том, что двери автомобиля постоянно открываются и закрываются.

Это пробудило в нем интерес. И он активировал камеры в машине, которые неожиданно показали помещение, чем-то похожее на конференц-зал с рекламными материалами Hyundai.

Вскоре владелец Tesla связался с человеком, который арендовал его автомобиль, и выяснил, что его машину на самом деле не использовали по назначению, а припарковали рядом с Ioniq 6, сравнивая автомобили и обучая сотрудников Hyundai на примере конкурента.

Что интересно, через какое-то время владелец Tesla Model 3 удалил посты в соцсетях, касающиеся произошедшей с его машиной истории. Причины такого решения до сих пор не ясны.