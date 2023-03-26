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В России продают аналог «УАЗ Буханки» от Volvo. Его НАТО собиралось использовать против СССР

Машину, популярную среди охотников и рыбаков, продают дороже 3 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Volvo C303 Laplander был разработан еще во времена холодной войны и сходил с конвейеров заводов стран НАТО с расчётом на то, что в какой-то момент машину могут использовать в ходе боевых действий на территории СССР. 

Несмотря на то, что первый опытный образец машины вышел в 1959 году и достался Организации объединенных наций, в начале 70-х была подготовленная конечная версия этой модели, которая поступила на вооружение НАТО.

Один из таких автомобилей сейчас продают в России. Соответствующее объявление редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе регулярного мониторинга крупнейших классифайдов страны.

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Речь идет о машине 1976 года выпуска, оснащенной 3-литровым бензиновым двигателем, выдающим 117 лошадиных сил. Связку ему составляет механическая трансмиссия. Машина выкрашена в цвет хаки и имеет всего 1 владельца по ПТС.

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При этом в описании к объявлению говорится следующее:

«Две лебедки, бак алюминий, двигатель дизель Mercedes OM606 3.0, дисковые тормоза, ГУР, пневмоблокировки. Документы как трактор А2».

Продавец утверждает, что машина полностью обслужена и готова к эксплуатации. Правда стоит она недешево. За нее ее нынешний владелец просит 3 миллиона 250 тысяч рублей. 

Источник:Авито
Фото:Авито

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