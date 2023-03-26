В Россию начали возить электрические минивэны Zeekr 009

Российский авторынок продолжает пополняться моделями, которые изначально для него предназначены не были. В ближайшее время на дорогах РФ появится китайский электрический минивэн Zeekr 009. Первая партия таких машин уже заказана одним из российских дилеров в Китае.

Оформить заявку на одну из них предлагается на нескольких крупных отечественных классифайдах.

Напомним, официальная премьера Zeekr 009 состоялась в ноябре 2022 года. Машина представляет собой большой электрический минивэн с длиной в 5209 мм, шириной – 2024 мм, высотой – 1856 мм. Размер колесной базы этой модели равен 3205 мм.

Zeekr 009 построен на модульной платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), которая была разработана специалистами компании Geely.

Премиальный китайский минивэн класса люкс обладает тяговой батареей емкостью 116 кВт/ч, что позволяет ему преодолевать на одном заряде до 700 километров по циклу CLTC.

С места до первой «сотни» такой автомобиль разгоняется за 4,5-секунды.

По предзаказу за машины 2023 года выпуска их заказчик планирует просить с клиентов 8 миллионов 100 тысяч рублей. Эта цена включит в себя доставку, растаможку, сертификацию и постановку автомобиля на учет.