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В продажу вышел китайский кроссовер Kaiyi, который будут выпускать в России

Он оказался техническим клоном Chery Tiggo 8

Текст: Алексей Шмидт

Китайский партнер завода «Автотор» – компания Kaiyi – готовит к дебюту у себя на родине новый кроссовер. Учитывая, что автомобили этой марки уже собирают в России, существует высокая вероятность того, что этот «паркетник»  в перспективе встанет на конвейер калининградского предприятия.

Что интересно, в качестве донора для новой модели Kaiyi, получившей название Kunlun, выступил кроссовер Chery Tiggo 8. Автомобиль получил аналогичную техническую сторону, однако отличается от своего родственника только внешним обликом и оснащением. 

В Китае Kaiyi Kunlun пока предложен только в двух вариантах. Первый представляет собой связку 1,6-литрового «наддувного» мотора на 197 л.с., агрегатированного 7-скоростным «роботом» и передним приводом, а второй 2-литрового ДВС на 254 «силы», такой же трансмиссии и также привода исключительно на переднюю ось.

В перспективе новый кроссовер должен обзавестись в «Поднебесной» подзаряжаемыми гибридами на базе полуторалитровой «наддувной четверки». Привод в их случае можно будет выбрать как передний, так и полный. 

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Российская линейка Kaiyi практически наверняка включит в себя кроссовер Kunlun, но, скорее всего, только с бензиновыми ДВС. Помимо этой модели на нашем рынке будут доступны также компакт-кроссоверы новой китайской марки под названием X3/X3 Pro.

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Пока же «Автотор» занимается сборкой только одного Kaiyi – это седан E5, который предлагается россиянам с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и вариатором за 1 миллион 959 тысяч рублей. 

Источник:Autohome

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