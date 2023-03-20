Дешевле продают только Lada: подробности о новом седане Kaiyi E5 для России

Новая в России марка Kaiyi, автомобили которой начали собирать на мощностях завода «Автотор» в Калининграде, уже вышла на рынок. За автомобиль просят от 1 миллиона 959 тысяч рублей. Отечественные журналисты внимательно изучили дебютную модель этой компании – седан E5, назвав ее «народной» иномаркой.

По своему формату Kaiyi E5 относится к С-классу, где раньше главенствовали такие модели, как: Skoda Octavia, Kia Cerato, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta и другие. На сегодняшний день ни один из этих автомобилей официально в Россию не поставляется.

Таким образом, конкурентов у китайского седана калининградской сборки (по крайней мере пока) попросту нет. В теории в качестве соперников для Kaiyi E5 могли выступить автомобили, ввезенные по параллельному импорту (к примеру VW Bora). Впрочем, при схожих габаритах стоят они гораздо дороже.

Внешне автомобиль выглядит откровенно просто, да и его внутреннее убранство не может похвастать какими-либо дизайнерскими изысками, но все, что необходимо, в салоне есть: это и климатическая система, и экран мультимедийной системы (диагональю 12,4-дюйма), а также четыре подушки безопасности, люк в крыше, камеры кругового обзора и подогрев сидений.

Машину адаптировали под условия российского климата, предусмотрев в ее оснащении пакет «теплых опций», а также усилив защиту кузова от коррозии.

В основе Kaiyi E5 лежит седан Chery Arrizo 7. Двигатель для седана заявлен один – это полуторалитровый «наддувный» мотор, выдающий 147 лошадиных сил и 210 Нм «момента» (в Китае мощность на 9 л.с. и 20 Нм выше). Связку ему составляет вариатор, но в будущем появится и версия с механической коробкой передач.