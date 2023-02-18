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Седаны Kaiyi E5 калининградской сборки – раскрыта дата начала продаж

От: Алексей Шмидт
Kaiyi E5

Калининградский «Автотор», недавно начавший производство машин новой для себя марки Kaiyi, раскрыл сроки появления дебютной модели этого бренда в продаже на российском рынке. Седан E5 должен добраться до дилеров (сама сеть сейчас находится в процессе формирования) уже в марте этого года.

На презентации модели для российской прессы была раскрыта официальная информация о новинке. Гарантия на 4-дверку составит 2 года или 100 тысяч километров пробега, а дистрибьютором Kaiyi стала компания «КАИ РУС».

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Автомобиль может похвастать наличием светодиодной оптики, мультимедийной системы с сенсорным управлением, аналоговой «приборки», а также передними креслами с 3-зонным подогревом (пассажиров на галерке подогревами обделили) и раздвоенными выхлопными патрубками.

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Климат-контроль у E5 может быть только однозонным. Подогрева рулевого колеса у китайского седана, выпуск которого начали в России, также нет. Впрочем, в компании обещают, что в будущем модель получит все необходимые системы из необходимого для нашей страны «зимнего пакета», включая обогрев ветрового стекла и подогрев заднего дивана. 

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Длина седана составит 4666 мм при колесной базе 2700 мм. Таким образом, автомобиль будет относиться к сегменту «С+» и конкурировать с Hyundai Elantra, Kia Cerato, Toyota Corolla и Skoda Octavia.

Цены на Kaiyi E5 пока не объявлены, но некоторые эксперты уверены, что она может оказаться ниже отметки в 1 миллион рублей. Вот только добиться ее без всевозможных дотаций и госпрограмм вряд ли удастся, поэтому на такую стоимость можно рассчитывать в основном таксопаркам и сервисам каршеринга. 

Ранее журналистам удалось познакомиться с новинкой «Автотора» поближе, что позволило раскрыть все преимущества и недостатки Kaiyi E5.

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