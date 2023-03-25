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Теперь так делать запрещено. Раскрыто новое правило для всех водителей автомобилей

Водителей будут штрафовать на сумму от 500 рублей

Текст: Алексей Шмидт
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С начала марта в России стали действовать обновленные правила дорожного движения, в которые внесли новые понятия, такие как СИМ (средства индивидуальной мобильности), а также прописали ПДД для них. Впрочем, определенные изменения произошли и с правилами для водителей автомобилей, а не только самокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники. 

В мартовских поправках большинство автомобилистов обратили внимание только на новые правила проезда круговых перекрестков, а один из появившихся запретов мало кто учел.

Дело в том, что в обновленном ПДД появилось новшество, которое затрагивает всех без исключения водителей машин. ГИБДД получило право штрафовать водителей за наезд и стоянку на островках безопасности. 

Формально это право у сотрудников Госавтоинспекции было и раньше. Но до изменений в правилах дорожного движения такие нарушения часто попадали под разные статьи КоАП, а в некоторых случаях водителям и вовсе удавалось избежать наказания.

Теперь же штрафовать автомобилистов, которые допустили наезд или остановку на островке безопасности, будут по части 1 статьи 12.12 КоАП (нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств), подразумевающей наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. 

Впрочем, в зависимости от региона эта сумма будет разниться. Так, к примеру, в Москве и Санкт Петербурге согласно части 5 статьи 12.19 КоАП водителям за это нарушение придется раскошелиться на сумму до 2 тысяч 500 рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:ГИБДД.рф

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