«АвтоВАЗ» в 6 раз увеличит темпы производства Lada Vesta NG

Компания «АвтоВАЗ» с начала марта выпускает обновленное семейство Lada Vesta NG. Модель перебралась на головную площадку в Тольятти и пока сходит небольшими партиями. Впрочем, вскоре в это обстоятельство будут внесены изменения.
Инсайдеры сообщают, что российский автогигант собирается нарастить производство новой «Весты» сразу в 6 раз.
Как пишет издание «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВК, в Тольятти обсуждается вопрос относительно возможности добавления второй смены для производства Lada Vesta NG.
Напомним, сейчас «АвтоВАЗ» собирает новую Lada Vesta только в одну дневную смену. Ее длительность составляет восемь часов.
На прошлой неделе за смену заводу удавалось выпустить более 70 автомобилей, а уже на этой неделе этот показатель составляет порядка 100 единиц.