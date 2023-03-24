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«АвтоВАЗ» в 6 раз увеличит темпы производства Lada Vesta NG

Сейчас "АвтоВАЗ" выпускает по 100 Lada Vesta NG, но скоро таких машин с конвейера будет сходить гораздо больше

Текст: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» с начала марта выпускает обновленное семейство Lada Vesta NG. Модель перебралась на головную площадку в Тольятти и пока сходит небольшими партиями. Впрочем, вскоре в это обстоятельство будут внесены изменения.

Инсайдеры сообщают, что российский автогигант собирается нарастить производство новой «Весты» сразу в 6 раз. 

Как пишет издание «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВК, в Тольятти обсуждается вопрос относительно возможности добавления второй смены для производства Lada Vesta NG.

«АвтоВАЗ прорабатывает возможность возвращения в мае вечерней смены для линии 1, где сейчас выпускается Lada Vesta NG. Прежде это планировалось на лето. Пока предварительно определены и темпы сборки на этом конвейере с последнего месяца весны – 40 автомобилей в час. Таким образом, суточная производительность линии 1 при «классическом» двухсменном графике превысит 600 машин», – говорится в сообщении, опубликованном инсайдерами.

Напомним, сейчас «АвтоВАЗ» собирает новую Lada Vesta только в одну дневную смену. Ее длительность составляет восемь часов. 

На прошлой неделе за смену заводу удавалось выпустить более 70 автомобилей, а уже на этой неделе этот показатель составляет порядка 100 единиц. 

Источник:Нетипичный АвтоВАЗ

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