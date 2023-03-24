В Сети показали уникальную экспортную Lada Tavria (фото)

Автомобили «Таврия» продавались на множестве рынков, но о наличии в нем южноафриканского мало кто догадывался. В Сети показали экспортный вариант ЗАЗ-1102 «Таврия», который предлагали покупателям из Чили.

Причем это был не ZAZ Tavria, а Lada Tarvia. Выбор марки был обусловлен тем, что о Запорожском автомобильном заводе в Латинской Америке тогда почти никто не знал.

В Чили поставлялись автомобили, оснащенные исключительно базовым 1,1-литровым бензиновым мотором мощностью 53 лошадиные силы. Двигатель был способен разгонять Lada Tarvia до максимальной скорости в 140 километров в час. При старте с места отметку в 100 км/ч автомобиль достигал за 20 секунд.

Паспортный расход этой модели в документации для Чили составлял 21,7 км/л при средней скорости в 90 километров в час, 15,5 км/л на скорости до 120 км/ч и 14,5 км/л в городе.

В Чили продажи Lada Tavria начались в октябре 1990 года и продлились плоть до ноябрь 1991 года. В итоге за этот период в стране было реализовано 1595 единиц модели.

От обычной «Таврии» экспортный вариант этой модели ничем не отличался. Как и в СССР, в Чили машину рекламировали как очень дешевый, а также максимально практичный автомобиль.