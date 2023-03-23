Chery рассекретила будущего конкурента Toyota Land Cruiser за 1,1 миллион рублей

Компания Chery работает над новым крупным внедорожником, который по габаритам окажется близок к японскому бестселлеру Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль уже получил хоть и неофициальное, но наименование TJ-1. Его дебют может состояться уже в апреле этого года на автосалоне в Шанхае, а продажи начаться до конца 2023 года.

Внедорожник расположится в бюджетном ценовом сегменте. На днях его удалось впервые запечатлеть на дорогах общего пользования, причем сразу без камуфляжа.

Судя по первым снимкам новинки, автомобиль получит брутальный внешний облик с массивной радиаторной решеткой и 2-уровневой головной оптикой. Дверные ручки в TJ-1 будут скрыты в кузове, а задние фонари объединены в общий кластер.

Внутри автомобиля предусмотрят цифровую комбинацию приборов и большой 14,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Кроме того, для покупателей модели будут доступны беспроводная зарядка для смартфонов и проекционный экран, а также система распознавания лиц, водительский ассистент уровня 2+, подогрев, вентиляция и массаж сидений.

Комплектовать машину собираются как бензиновым двигателем, так и плагин-гибридной силовой установкой. В качестве первого выступит 1,6-литровый двигатель, агрегатированный 7-скоростным роботом с двумя сцеплениями. Более экономичный вариант получит связку полуторалитрового турбомотора и электрического агрегата.

Длина машины составит 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, а размер колесной базы будет равен 2675 мм.

Таким образом, новинка Chery окажется немного компактнее, чем ее японский визави в лице LC Prado, но стоить будет гораздо дешевле. Предварительная цена этой модели составляет 100 тысяч юаней или чуть более 1 миллиона 100 тысяч рублей.