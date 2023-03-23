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Редкий ГАЗ-13 «Чайка» пытаются продать за 50 миллионов рублей

64-летний автомобиль оценен в баснословную сумму, за которую можно купить новый суперкар

Текст: Алексей Шмидт
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В продаже в России появился советский представительский автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», но не простой, а в комплектации «Люкс». На объявление обратила внимание редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга крупнейших классифайдов страны.

Особенностью конкретно этой «Чайки» является ее цена, а также история. За машину собираются выручить ни много ни мало 50 миллионов рублей. 

Автомобиль находится в Калининградской области и, судя по описанию к объявлению, ввезен из одной из стран бывшего соцлагеря.

Продавец отмечает, что это единственный экземпляр такой модели, который ранее использовался на государственной службе. С 1991 года машина хранилась в гараже, сейчас находится на полном ходу и не эксплуатируется.

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Учитывая возраст (автомобиль сошел с конвейера в 1959 году) он успел пережить процедуру реставрации, но сохранил родной окрас. 

Машину растаможили на всю территорию России, а значит ездить на ней можно не только по Калининградской области, но и в любом регионе страны. 

Источник:Avito

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