Редкий ГАЗ-13 «Чайка» пытаются продать за 50 миллионов рублей

В продаже в России появился советский представительский автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», но не простой, а в комплектации «Люкс». На объявление обратила внимание редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга крупнейших классифайдов страны.

Особенностью конкретно этой «Чайки» является ее цена, а также история. За машину собираются выручить ни много ни мало 50 миллионов рублей.

Автомобиль находится в Калининградской области и, судя по описанию к объявлению, ввезен из одной из стран бывшего соцлагеря.

Продавец отмечает, что это единственный экземпляр такой модели, который ранее использовался на государственной службе. С 1991 года машина хранилась в гараже, сейчас находится на полном ходу и не эксплуатируется.

Учитывая возраст (автомобиль сошел с конвейера в 1959 году) он успел пережить процедуру реставрации, но сохранил родной окрас.

Машину растаможили на всю территорию России, а значит ездить на ней можно не только по Калининградской области, но и в любом регионе страны.