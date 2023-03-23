Geely представила новый кроссовер: он неожиданно оказался «крутым»

Компания Geely уже давно промышляет тем, что добавляет к своим популярным моделям приставку Cool («крутой»). Так, недавно сменивший поколение кроссовер Coolray обзавелся этим же наименованием, а теперь то же самое неожиданно произошло с моделью Atlas.

Новый Atlas Cool уже успел несколько раз попасть в объективы фотошпионов, а в начале 2023 года снимки автомобиля появились в базе китайского минпрома. Впрочем, на тот момент об изменениях в его нейминге не было и речи, поскольку модель проходила под заводским индексом G426.

Согласно официальной документации, длина Atlas Cool составит 4510 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1650 мм. Размер колесной базы модели будет равен 2701 мм.

Приводить в движение кроссовер предстоит полуторалитровому бензиновому «наддувному» мотору, выдающему 181 лошадиную силу и 290 Нм максимального вращающего момента. В качестве трансмиссии выступит 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями мокрого типа.

Сейчас новый Atlas продается только в варианте с префиксом «L». Такой кроссовер на 160 мм крупнее, чем будущий Atlas Cool, а также на 35 мм шире и на 55 мм выше. В основе обеих моделей лежит одна и та же модульная архитектура CMA, на которой ранее были построены Geely Tugella и Geely Monjaro.

Прием заказов на Atlas Cool в Китае начнется в апреле этого года. В перспективе автомобиль появится и на других рынках за пределами «Поднебесной», но до России, скорее всего, не доедет.

У нас пока продолжают продавать дореформенный Atlas Pro, спрос на который все еще остается на относительно высоком уровне (за 2022 год он разошелся тиражом в 6 тысяч 811 штук).