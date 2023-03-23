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Официально: Volkswagen Passat будет только универсалом

В Германии решили, что седаны уже почти никому не нужны

Текст: Алексей Шмидт
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Volkswagen Passat девятого поколения находится всего в нескольких неделях от своего официального дебюта, и до того, как это произойдет, руководитель Volkswagen подтвердил слух, появившийся в Интернете в прошлом году. 

В интервью Automotive News Europe Томас Шефер рассказал, что Passat B9 будет предлагаться только в Европе и исключительно в кузове универсал. 

Новость неудивительна, так как в прошлом году немцы также сняли с производства восьмое поколение седана B8.

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В интервью также выяснилось, что поставки нового Passat начнутся в сентябре этого года, а значит, премьера, вероятно, запланирована на ближайшие недели. Пока не ясно, что будет со Skoda Superb, который должен был разделить платформу и технологии с новым Passat. 

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Напомним, что обе модели планируют производиться вместе на чешском заводе VW Group в Братиславе.

Удаление седана Passat из модельного ряда немцев призвано освободить место для ID.7, который также будет иметь аналогичный форм-фактор. В то же время на рынке останется доступен Volkswagen Arteon, который хоть и не имеет классической формы седана, но все же может стать его заменой.

Источник:Automotive News

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