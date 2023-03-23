Официально: Volkswagen Passat будет только универсалом

Volkswagen Passat девятого поколения находится всего в нескольких неделях от своего официального дебюта, и до того, как это произойдет, руководитель Volkswagen подтвердил слух, появившийся в Интернете в прошлом году.

В интервью Automotive News Europe Томас Шефер рассказал, что Passat B9 будет предлагаться только в Европе и исключительно в кузове универсал.

Новость неудивительна, так как в прошлом году немцы также сняли с производства восьмое поколение седана B8.

В интервью также выяснилось, что поставки нового Passat начнутся в сентябре этого года, а значит, премьера, вероятно, запланирована на ближайшие недели. Пока не ясно, что будет со Skoda Superb, который должен был разделить платформу и технологии с новым Passat.

Напомним, что обе модели планируют производиться вместе на чешском заводе VW Group в Братиславе.

Удаление седана Passat из модельного ряда немцев призвано освободить место для ID.7, который также будет иметь аналогичный форм-фактор. В то же время на рынке останется доступен Volkswagen Arteon, который хоть и не имеет классической формы седана, но все же может стать его заменой.