В Россию вернулся VW Polo, но под другим названием: раскрыта его цена

Компания Volkswagen больше не поставляет свои автомобили в Россию, однако машины немецкой марки ввозят некоторые дилеры по системе «параллельного импорта». Первые объявления о продажах VW Polo, но под другим названием (Santana), появились на крупнейших классифайдах страны.

Volkswagen Santana появился в 1981 году и изначально представлял собой 4-дверную версию Passat второй генерации.

В Европе от этого названия впоследствии отказались, а в Китае задействовали такое имя для полностью иной модели – «поднебесного» родственника российского Polo, построенного на архитектуре PQ25.

Автомобиль выпускался в КНР вплоть до прошлого года и комплектовался 1,4- и 1,5-литровыми бензиновыми «атмосферниками», выдающими 90 и 112 лошадиных сил соответственно. Связку им составляли 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Альтернативным вариантом этого седана в Китае был 1,3-литровый турбомотор на 131 л.с., сочетающийся с роботизированной коробкой передач.

В Россию привезли партию VW Santana с полуторалитровым мотором. Это машины 2022 года выпуска, пробег которых минимален. Стоимость таких машин составляет 2 миллиона 450 тысяч рублей.