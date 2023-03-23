За это ГИБДД скоро будет аннулировать регистрацию транспортного средства

В России готовят к вводу новые поправки в закон, касающийся списка неисправностей, при которых эксплуатировать транспортное средство будет запрещено. Проект постановления сейчас находится на согласовании. Когда он будет принят, пока неизвестно, однако подробности о нем уже известны.

В новом варианте закона кроме прежнего перечня серьезных неполадок, таких как неисправности тормозной системы или рулевого управления, будут указаны и такие поломки, за которые раньше можно было получить лишь наказание лишь в виде штрафа на 500 рублей.

Это неработающие в темное время суток фары, стеклоочистители во время дождя, горящий на приборной панели машины сигнализатор об отказе работы системы ABS, чрезмерная тонировка, а также неработающий стоп-сигнал и не соответствующая конфигурация оптики, не предусмотренная заводом изготовителем автомобиля.

Согласно новому постановлению, если оно будет принято, при первой остановке для водителя будет предусмотрен штраф по статье 12,5 КоАП РФ. При этом нарушитель получит от ГИБДД предписание устранить выявленную неисправность в течение 72 часов. После того, как машина будет отремонтирована, водителю предстоит пройти внеочередной технический осмотр.

При повторной остановке машины и выявления этой же неисправности ГИБДД получит право аннулировать регистрацию транспортного средства.

Напомним, проект постановления, расширяющий перечень условий, при которых использовать ТС запрещено, появился на свет еще осенью 2020 года. С тех пор он пережил несколько редакций, после чего работа над ним на некоторое время остановилась. Осенью 2022 года проект вернули в повестку с расчётом на вступление в силу в ближайшие годы.