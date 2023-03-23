На продажу выставили самый дорогой «Гелендваген» в России

На одном из крупнейших российских классифайдов появилось объявление о продаже немецкого внедорожника «Гелендваген», который можно по праву назвать самым дорогим в стране. За машину хотят выручить 135 миллионов рублей. При пересчете в американскую валюту – это более 1,7 миллионов долларов.

Столь высокая цена конкретно этого Mercedes-AMG G63 кроется в его защите, соответствующей классу B6/B7. Машина является бронированной и способна выдерживать обстрел из автоматического оружия калибра 7,62.

Уровень защиты B6/B7 также подразумевает способность кузова и днища автомобиля защищать водителя и пассажиров от подрыва гранат (как противопехотной, так и противотанковой), а также продолжать движение даже на спущенных шинах (благодаря специальной конструкции покрышек).

Визуально отличить бронированный Mercedes-AMG G63 от обычного практически невозможно. Машина выглядит как обычная. С конвейера исходник сошел в 2022 году и с тех пор успел накатать чуть больше 50 километров пробега.

При этом ее техническая часть полностью стандартна. Автомобиль оснащается стандартным 4-литровым V8, выдающим 585 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Ранее на этой же площадке выставили на продажу бронированные «УАЗ Патриот», однако стоили они заметно дешевле, чем их немецкий визави За российские внедорожники с похожей, но гораздо более слабой защитой кузова, просят от 6 миллионов 250 до 6 миллионов 500 тысяч рублей.