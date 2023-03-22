Бронированные «УАЗ Патриот» пытаются продать по цене новых Lexus RX

На российском сайте по продаже автомобилей появилось несколько объявлений с внедорожниками «УАЗ Патриот», каждый из которых стоит от 6 миллионов 250 тысяч до 6 миллионов 500 тысяч рублей. Столь высокая цена обусловлена тем, что машины имеют обладают броней, которую трудно заметить с первого взгляда.

Во-первых – все стандартные кузовные панели таких внедорожников заменены на усиленные, а в моторном отсеке установлена система пожаротушения.

Дверные петли также стали прочнее, чтобы выдерживать увеличившийся вес, а подвеска была полностью переработана.

Кроме того, бронированным «Патриотам» достались металлические усиленные колесные вставки, благодаря которым внедорожники способны продолжать движение даже на спущенных покрышках.

Несмотря на дополнительный вес, автомобили оснащены стандартным ульяновским 2,7-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Он работает вместе с механической коробкой передач и приводит в движение все четыре колеса.

Под капотом машин также установлен резервный аккумулятор с возможностью активации из салона.

Машины делает под заказ одна из компаний, специализирующаяся на переоборудовании автомобилей под бронированные.