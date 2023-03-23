В Китае сфотографировали новый Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos пережил обновление еще в прошлом году, а сейчас речь идет о плановой модернизации (он же фейслифт), в ходе которой машине слегка подправят внешний и внутренний облик, а также, возможно, оснащение. Первые фотографии автомобиля уже есть. Такие кроссоверы удалось заснять на дорогах общего пользования в Китае.

Визуально определить разницу между дореформенным и новым Seltos на снимках непросто, однако если заглянуть во внутреннее убранство автомобиля, то все сразу становится на свои места.

В салоне фейслифтингового кроссовера используется новомодная, слитая в общий блок компоновка дисплеев мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, которая стала практически традиционной во всех автомобилях, которые продаются в Китае. Аналогичное решение, напомним, ранее дебютировало в полностью новом Hyundai Solaris.

Кроме того, внутри нового Seltos можно обнаружить модернизированное рулевое колесо и другой, более компактный селектор трансмиссии.

Что касается внешних изменений, то отличить обновленный корейский «паркетник» можно по полосе, соединяющей задние фонари. Раньше она была выполнена в виде хромированной планки, а теперь представляет собой элемент задней светотехники.

Произойдут ли какие-либо изменения под капотом нового Seltos пока неизвестно. В Китае этот кроссовер сейчас продают с полуторалитровым атмосферником мощностью 115 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. Не исключено, что автомобилю добавят вариант с турбомотором аналогичного объема, но отдачей уже в 160 «сил».