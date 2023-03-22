Китайский конкурент Toyota Camry появится в РФ до конца лета

Компания Chery определилась со сроками старта продаж на российском рынке нового седана, который в Китае известен под именем Arrizo 8. Машину привезли в Москву на предпоказ, попутно раскрыв информацию о планах по ее запуску в РФ.

Arrizo 8 является флагманом в линейке традиционных четырехдверок китайской марки. Предполагается, что эта модель закроет в России сегмент, где до недавнего времени господствовали такие седаны, как Toyota Camry и Kia K5.

При этом «поднебесный» аналог этих бестселлеров немного компактнее этого тандема. Его колесная база составляет 2790 мм, что на 35 мм меньше, чем у «японца», а также на 50 мм меньше, чем у «корейца». Длина Arrizo 8 и вовсе составляет 4780 мм, что на 105-125 мм Camry и K5.

Техническое оснащение новинки для российского рынка пока не раскрывается, но представители Chery говорят о каком-то «мощном моторе» и гибридной силовой установке. В КНР Arrizo 8 сейчас доступен только с 1,6-литровым «наддувным» мотором мощностью 197 лошадиных сил и 290 Нм, а также полуторалитровым 156-сильным агрегатом. Трансмиссия – 7-диапазонный преселективный «робот».

Что касается цен, то здесь также пока вопросов больше, чем ответов. В «Поднебесной» флагманский седан Chery стоит от 114 тысяч юаней. При пересчете на рубли это около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Впрочем, в России автомобиль практически наверняка будет стоить значительно дороже (примерно в 2 раза).

Появления автомобиля на российском рынке стоит ждать до конца лета 2023 года.