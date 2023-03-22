В России появился самый маленький и дешевый кроссовер Hyundai 

Российские дилеры начали привозить для покупателей автомобили Hyundai Casper. Эта модель интересна тем, что является самой компактной моделью в SUV-гамме корейского автопроизводителя и, соответственно, самой недорогой. Сейчас такие автомобили активно продают на родном для компании южнокорейском рынке, а также в Индии и странах Юго-Восточной Азии, но в отличии от них в Россию они поступают неофициально.

Неожиданное появление в продаже в РФ Hyundai Casper обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга крупнейших классифайдов страны.

На сегодняшний день на различных площадках можно найти с несколько десятков объявлений о продажах «Касперов».

В большинстве своем это машины 2022 года выпуска с минимальными пробегами – от 3 до 15 тысяч километров. Оснащаются все они одинаково.

Под их капотом установлен литровый бензиновый турбомотор, выдающий 100 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая коробка передач. В Корее и Индии автомобиль можно купить в том числе и с МКПП. Привод у модели передний. Полный не предусмотрен конструкцией.

Благодаря компактным размерам (длина машины равна всего 3595 мм) автомобиль способен отлично маневрировать в условиях стесненных пространств.

Цены на Hyundai Casper варьируются в зависимости от продавца. За машины просят от 1 миллиона 400 до 2 миллионов 350 тысяч рублей. Для сравнения, примерно за эти же деньги в прошлом году в России продавали обновленную Lada Vesta NG.