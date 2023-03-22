Новый 7-местный кроссовер Toyota – первые изображения и подробности

Toyota намерена продолжить расширение своей линейки SUV-моделей новым крупногабаритным кроссовером. Его разработка уже идет полным ходом. И, как сообщается, в качестве платформы для этой модели используется «тележка» недорогого «паркетника» Corolla Cross.

Предполагается, что внутри новой модели Toyota сможет разместиться до семи человек, а с точки зрения габаритов и цены автомобиль окажется близок к корейскому бестселлеру Hyundai Tucson.

Автомобиль построят на архитектуре TNGA-C, которая помимо Corolla Cross лежит в основе еще и модели Innova Hycross. Эта платформа обладает лёгкими и небольшими компонентами, которые в перспективе задействуют для будущих переднеприводных и заднеприводных моделей японской марки.

Колесная база нового 7-местного кроссовера Toyota должна составить примерно 2640 мм. Благодаря этому в салоне автомобиля получится разместить третий ряд сидений. Как и модели Innova Hycross, новинке достанутся плоские складные кресла, на которые при необходимости можно будет усадить детей.

Для того, чтобы улучшить удобство посадки, инженеры Toyota предусмотрят более длинные задние двери.

Что касается «техники», то новый 7-местный кроссовер японской марки может разделить ее с тем же Innova Hycross. Для него, напомним, сейчас доступен 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор на 184 л.с., работающий по циклу Аткисона, а также 2-литровый ДВС на 172 «силы». Существует в том числе и гибридный вариант, связку которому составляет коробка передач e-Drive, тогда как негибридным версиям положен вариатор CVT.