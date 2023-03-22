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Новый 7-местный кроссовер Toyota – первые изображения и подробности

Премьера модели может состояться уже в 2023 году

Текст: Алексей Шмидт
Toyota Corolla Cross 7 seater

Toyota намерена продолжить расширение своей линейки SUV-моделей новым крупногабаритным кроссовером. Его разработка уже идет полным ходом. И, как сообщается, в качестве платформы для этой модели используется «тележка» недорогого «паркетника» Corolla Cross.

Предполагается, что внутри новой модели Toyota сможет разместиться до семи человек, а с точки зрения габаритов и цены автомобиль окажется близок к корейскому бестселлеру Hyundai Tucson.

Автомобиль построят на архитектуре TNGA-C, которая помимо Corolla Cross лежит в основе еще и модели Innova Hycross. Эта платформа обладает лёгкими и небольшими компонентами, которые в перспективе задействуют для будущих переднеприводных и заднеприводных моделей японской марки.

New Toyota 7 Seater SUV

Колесная база нового 7-местного кроссовера Toyota должна составить примерно 2640 мм. Благодаря этому в салоне автомобиля получится разместить третий ряд сидений. Как и модели Innova Hycross, новинке достанутся плоские складные кресла, на которые при необходимости можно будет усадить детей. 

7 seater Toyota SUV

Для того, чтобы улучшить удобство посадки, инженеры Toyota предусмотрят более длинные задние двери. 

Что касается «техники», то новый 7-местный кроссовер японской марки может разделить ее с тем же Innova Hycross. Для него, напомним, сейчас доступен 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор на 184 л.с., работающий по циклу Аткисона, а также 2-литровый ДВС на 172  «силы». Существует в том числе и гибридный вариант, связку которому составляет коробка передач e-Drive, тогда как негибридным версиям положен вариатор CVT.

Источник:IndianCarNews

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