Без наличия этого в автомобиле можно получить штраф в 1000 рублей

В последнее время российские автомобилисты стали все чаще жаловаться на то, что им приходят штрафы с камер видеофиксации за непристегнутые ремни безопасности, хотя в реальности никакого нарушения нет.

Оспорить наказание оказывается непросто, так что многие автовладельцы предпочитают смириться со штрафом и оплатить его со скидкой. Однако действенный метод избежать ошибочного наказания все же есть.

С недавних пор в стране стали популярны так называемые яркие накладки на ремни безопасности (в некоторых случаях со светоотражающими элементами), которые позволяют гарантировано не быть оштрафованным по ошибке.

Дело в том, что в некоторых обстоятельствах (наличия бликов или грязи на лобовом стекле, а также тени) камеры попросту не замечают слившиеся с одеждой либо прикрытые ей ремни. А комплексы фиксации нарушений автоматически выписывают штрафы для невиновных водителей по статье 12.6 КоАП (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), предусматривающей наказание в размере 1000 рублей.

При этом использовать накладки на ремни, повышающие их заметность, согласно ПДД не запрещено, а значит в России невольно появился новый лайфхак, как не потерять из кармана по воле случая лишнюю тысячу рублей.