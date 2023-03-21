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Без наличия этого в автомобиле можно получить штраф в 1000 рублей

Российские водители придумали лайфхак, как не быть оштрафованными по ошибке

Текст: Алексей Шмидт
Копия Hand Sitting Inside Car Fastening Seat Belt 1

В последнее время российские автомобилисты стали все чаще жаловаться на то, что им приходят штрафы с камер видеофиксации за непристегнутые ремни безопасности, хотя в реальности никакого нарушения нет. 

Оспорить наказание оказывается непросто, так что многие автовладельцы предпочитают смириться со штрафом и оплатить его со скидкой. Однако действенный метод избежать ошибочного наказания все же есть.

С недавних пор в стране стали популярны так называемые яркие накладки на ремни безопасности (в некоторых случаях со светоотражающими элементами), которые позволяют гарантировано не быть оштрафованным по ошибке.

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Дело в том, что в некоторых обстоятельствах (наличия бликов или грязи на лобовом стекле, а также тени) камеры попросту не замечают слившиеся с одеждой либо прикрытые ей ремни. А комплексы фиксации нарушений автоматически выписывают штрафы для невиновных водителей по статье 12.6 КоАП (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), предусматривающей наказание в размере 1000 рублей. 

При этом использовать накладки на ремни, повышающие их заметность, согласно ПДД не запрещено, а значит в России невольно появился новый лайфхак, как не потерять из кармана по воле случая лишнюю тысячу рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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