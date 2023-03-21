В России появились кроссоверы Jetour Dashing – в Китае они стоят в два раза дешевле

Компания Jetour, прилежащая концерну Chery, в России официально не представлена (хотя такие планы есть), но с недавних пор одна из моделей этой марки ввозится к нам из Китая. Речь идет о кроссовере Dashing. Официальный дебют этой модели состоялся летом прошлого года. Машины поступают на российский рынок из КНР по схеме «параллельный импорт».

На сегодняшний день на крупнейших классифайдах страны опубликовано с десяток предложений такого кроссовера. И стоят они традиционно для импортированных «параллельно» машин недешево. За Jetour Dashing просят от 3 миллионов 499 тысяч рублей. Для сравнения, в родном для этой модели Китае ее цена ниже более, чем в 2 раза.

В объявлениях чаще всего фигурируют автомобили с минимальными пробегами (около 5-10 километров). Все они 2023 года выпуска.

Кроссоверы оснащаются 1,6-литровым «наддувным» мотором, выдающим 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 7-скоростная роботизированная трансмиссия и безальтернативный передний привод.

Длина Jetour Dashing составляет 4590 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1685 мм, а размер колесной базы равен 2720 мм. Таким образом, с точки зрения габаритов автомобиль близок к японскому бестселлеру Toyota RAV4.

В объявлениях утверждается, что все кроссоверы привезенные в Россию идут в максимальной комплектации с самым полным оснащением. В их арсенал в «Поднебесной» входит мультимедийная система с 15,6-дюймовым дисплеем, панорамная крыша, адаптивный «круиз», а также полностью светодиодная оптика и многое другое.