Renault может вернуться в Россию через Китай: выпуск машин наладят на «Москвиче»

Компания «Москвич» с момента своего возрождения является партнером китайского бренда JAC. Официально это сотрудничество до сих пор не подтверждено ни одной из сторон, но оно очевидно – российский завод, ранее принадлежавший Renault, выпускает две модели, являющиеся копиями моделей «поднебесной» марки с замененными шильдиками. По слухам, вскоре у «Москвича» появится новый партнер, причем тот, что связан с группой Renault.

По информации журналистов издания «Китайские автомобили», «Москвич» планирует начать производство автомобилей компании JMEV (Jianling Motors Corporation Group). В Китае это совместное предприятие местной корпорации сельскохозяйственного развития и Renault Group.

Как утверждают инсайдеры, решение относительно появления машин JMEV в России уже принято.

«Москвич» будет собирать седан JMEV GSE. Образцы уже есть в Москве. В JMC выдали полномочия «Москвичу» на сборку и продажи этой модели в РФ под своим брендом», – говорится в сообщении издания.

О модели JMEV GSE на сегодняшний день известно достаточно. В Китае этот автомобиль известен под именем Yi («И») и представляет собой электрокар, который продают не только в «Поднебесной», но еще и в Европе.

Длина машины равна 4675 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1480 мм, а размер колесной базы составляет 2750 мм. Внешне автомобиль сильно похож на электрические модели компании Aion, а внутри использует новомодное решение в виде объединенных в общий блок экранов мультимедийной системы.

Приводит в движение 4-дверку 150-сильный электромотор, установленный на передней оси. Запас хода на одном заряде по циклу NEDC варьируется в пределах 430 – 520 км.

Если слухи о планах начать сборку седана JMEV GSE на «Москвиче» подтвердятся, то это будет значить только одно – французская компания, по сути, вернется на завод, который она покинула в 2022 году.