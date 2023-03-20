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Владелец Ferrari пожаловался на то, что обслуживание такого автомобиля стоит слишком дорого

Он уже выставил свою машину на продажу, а взамен купил Corvette C8

Текст: Алиса Шашкова
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Владелец Ferrari пожаловался на высокие цены обслуживания и ремонта своей машины, что заставило его выставить итальянский суперкар на продажу. Такая мысль пришла мужчине в голову после того, как того, как крайнее посещение сервиса обошлось ему почти в сумму около 10 тысяч долларов (770 тысяч рублей по текущему курсу).

Мужчина по имени Джерри Мосс рассказал о своих проблемах в соцсетях и там же опубликовал объявление о продаже автомобиля. 

По словам владельца Ferrari, расходы на техническое обслуживание суперкара чрезвычайно высоки. 

«Я потратил 15 тысяч долларов на то, чтобы заменить колесные подшипники, выполненные из керамики. Еще 4 тысячи у меня ушло на ремонт выпадающих фонарей. И это еще далеко не конец. Так происходит постоянно», – пожаловался мужчина, дополнив свой отзыв тем, что каждое обслуживание машины обходится ему минимум в 1500 долларов. 

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Чаща терпения переполнилась после того, как Мосс отправился в мастерскую для ремонта залипающих кнопок, где с него «содрали» почти 10 тысяч долларов.

Владелец Ferrari даже прикрепил чек из сервисного центра (на фото выше), судя по которому с него только за снятие и установку кнопок взяли 1800 долларов. Доставка новых кнопок обошлась еще в 80 долларов, а стоимость покраски всех элементов интерьера вылилась ему в 7 тысяч 542 доллара. 

В итоге он принял решение приобрести взамен Ferrari Corvette C8 из юбилейной серии, посвященной 70-летию этой модели. 

Источник:Соцсети

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