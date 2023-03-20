Родстер «Крым» появится уже в 2023 году: подробности

Родстер «Крым», в основе которого будут лежать компоненты «вазовского» бюджетника Lada Granta, может отправиться в производство уже в 2023 году. Об этом стало известно от разработчиков модели – представителей Южно-Российского государственного политеха (НПИ) имени М.И. Платова.

По словам представителей университета, мелкосерийное производство родстера «Крым» могут начать в 2023 году. Это произойдет после того, как разработчики закончат работы над третьим, финальным прототипом этой модели.

Напомним, проект родстера «Крым» был анонсирован еще в 2013 году. С тех пор его создатели успели подготовить два прототипа, а третий собирались представить прошлой осенью, но не успели к сроку.

Предполагается, что серийный вариант этой модели будет оснащен жесткой съемной крышей либо мягким складывающимся верхом, а также получит задний привод и 2-местный салон.

Длина машины составит 3905 мм, ширина – 1679 мм, высота – 1217 мм.

Сделать автомобиль не сильно дорогим позволит 70-процентная унификация с Lada Granta. Для новинки подготовят два варианта двигателей – бензиновый мотор «АвтоВАЗа» и биотопливный агрегат, которым комплектуется Lada Vesta CNG.