В этих случаях ГИБДД не сможет лишить прав за двойную сплошную

О том, что заезд на двойную сплошную линию разметки карается в России (да и в целом, в мире) очень строго – вплоть до лишения водительского удостоверения – известно, пожалуй, каждому. Однако существует несколько случаев, при которых лишить нарушителя прав управления транспортным средством ГИБДД не сможет, как бы ему это ни хотелось.

К примеру, вы едете по парковке магазина, АЗС или одной из подобных зон, пересекая двойную сплошную разметку, нанесенную там на асфальт. В таком случае ни о каком лишении прав не может идти и речи. Максимальный штраф за такое провинность – 500 рублей. Да и то, это наказание будет трактоваться как нарушение «требований знаков и разметки».

А в ситуации, когда место, где автомобиль допустил пересечение двойной сплошной, является прилегающей территорией, оштрафовать водителя по закону и вовсе не удастся.

Другой случай – машина не пересекает двойную сплошную полностью, а только наезжает на осевую линию разметки колесом. Выезда на встречную полосу нет, а значит и лишать прав не за что. Единственное наказание, которое ждет водителя, допустившего такое нарушение, это штраф по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ в размере 1500 рублей.

Аналогичное наказание действует и для тех водителей, которые решили пересечь двойную сплошную для того, чтобы повернуть налево, либо развернуться. При этом обязательное условие – машина не должна хоть сколько нибудь двигаться вперед по полосе встречного движения.

Здесь будет работать уже часть 2 статьи 12.16 КоАП, гласящая следующее – поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги влечет за собой наложение административного штрафа в размере 1 тысячи до 1 тысячи 500 рублей.