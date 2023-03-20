В России активно распродают маленькие кроссоверы Toyota, которые стоят дешевле Lada 

С прошлого года в Россию хлынул поток подержанных автомобилей из Японии. Машины ввозились по параллельному импорту и благодаря крепкому рублю обходились для покупателей относительно недорого. С тех пор отечественная валюта заметно ослабла, а ввезенные тогда машины стали все чаще выставлять на продажу.

Редакция Daily-Motor.Ru проштудировала самые крупные классифайды страны, обнаружив интересное предложение для тех, кто мечтает о японском компактном кроссовере за относительно небольшие деньги.

Речь идет о модели Toyota Raize. Автомобиль интересен тем, что обладает небольшими размерами, позволяющими ему легко маневрировать в стесненных условиях. Его длина составляет всего 3995 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1620 мм. Размер колесной базы равен 2525 мм.

Несмотря на небольшие габариты внутри этой модели без проблем может разместиться до пяти человек, а объем багажного отделения машины превышает отметку в 350 литров.

В основе кроссовера лежит модульная архитектура DNGA. Спереди установлена подвеска по типу «МакФерсон», тогда как сзади – полузависимая балка.

Двигатель у этой модели может быть только один – это литровый 3-цилиндровый «наддувный» бензиновый мотор с индексом 1KR-VET выдающий 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. Связку ему составляет трансмиссия D-CVT с механическим редуктором. Привод может быть как передним, так и полным.

Большинство предложений Toyota Raize касается машин 2019-2020 годов выпуска с правосторонним расположением рулевой колонки. Их пробеги, согласно объявлениям, относительно невысокие – от 30 до 50 тысяч километров.

Что касается цен, то стоят такие компакт-кроссоверы не так и дорого по сегодняшним меркам – от 930 до 1 миллиона 500 тысяч рублей. За эти деньги в России сейчас будет проблематично приобрести даже автомобили Lada.