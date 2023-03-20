Потенциальный первый казахстанский электрокар Qoshcar GT Vision 1 – подробности

В Казахстане запустили в работу сайт новой автомобильной марки под названием Qoshcar, которая готовит к премьере свой первый электромобиль – GT Vision 1. На страницах портала основатели компании разместили первые изображения этой модели, которая оказалась интересна тем, что выделяется на фоне остальных рядом интересных решений.

Пока проект Qoshcar GT Vision 1 находится на начальной стадии разработки, однако принимают участие в нем не только специалисты из Казахстана, но и именитые российские автодизайнеры. Именно им предстояло нарисовать внешний облик электрической машины.

На изображениях автомобиль предстал в виде спортивно-люксового хэтчбека с нестандартной компоновкой – справа от водителя отсутствует сидение, а двери по бортам машины располагаются асимметрично.

Интерьер машины собираются реализовать по мотивам казахской юрты, а также установить внутри биореактор, который предназначен для очистки воздуха.

Для Qoshcar GT Vision 1 запланировано сразу несколько вариантов, включая автомобиль Gran Tourismo, родстер и универсал, а сама компания надеется помимо этой модели выпустить еще четыре новинки, подробностей о которых пока нет.

Qoshcar уже подал заявки в 30 странах мира на регистрацию торговой марки, но первыми рынками для GT Vision 1 станут родной для нее Казахстан, а также СНГ, где эта модель будет не полноценным электромобилем, а гибридом. При этом в странах Аравийского полуострова, Китае и США продавать машину собираются в безальтернативном «батарейном» исполнении.

Предварительная цена еще даже не поступившего в разработку автомобиля уже известна – порядка 100 тысяч долларов или 7 миллионов 700 тысяч рублей по текущему курсу.