Дилеры посетовали на дефицит автомобилей Renault в России

С уходом с российского рынка многих зарубежных автопроизводителей все ожидали возникновения со временем острого дефицита машин. Похоже, что этот момент все таки настал. По крайней мере об рапортует ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

По информации организации, на сегодняшний день самый острый дефицит среди популярных иномарок в стране складывается с автомобилями французской марки Renault.

Аналогичная ситуация, но не такая острая, наблюдается по южнокорейским автомобильным брендам Hyundai и Kia. Запасы автомобилей VW и Skoda в крупнейших дилерских сетях также подходят к концу.

При этом основной дефицит складывается только в сегментах B и B+, тогда как более дорогие категории автомобилей по-прежнему остаются в наличии.

Бороться с дефицитом дилеры планируют единственным доступным на сегодняшний день методом, восполняя нехватку моделей определенных марок ввозом через альтернативные каналы поставок.