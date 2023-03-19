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Обновленный Kia Carnival будет выглядеть по-новому: первые изображения

Kia планирует заметно преобразить внешний облик своего популярного минивэна

Текст: Ростислав Архипов
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Официальная премьера четвертой по счету генерации корейского минивэна состоялась в 2020 году. Автомобиль построили на той же платформе, что Kia Sorento. Новинке достался полностью новый дизайн, который пришелся по вкусу покупателям. Прошло почти три года и пришло время плановой модернизации, в ходе которой одной из самых вместительных моделей Kia планируют слегка подправить внешний облик.

Реформенный Carnival несколько раз попадался в объективы фотошпионов, но каждый раз машину ловили в камуфляже. Тем не менее, это не остановило независимых дизайнеров от стремления представить, как будет выглядеть такой автомобиль спереди.

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Рендеры передней части нового Carnival подготовили специалисты компании «NYmamooth», причем сразу в нескольких цветовых вариантах. 

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Сравнив старый и новый Carnival (изображение ниже) сразу в глаза бросается практически полностью пересмотренная концепция экстерьера обновленной модели. Ей должна достаться 2-этажная головная оптика с узкой полосой светодиодных дневных ходовых огней и вертикальным основным блоком, расположенным на уровень ниже. 

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Слева – дорестайлинг, справа – рестайлинг

Изменению, если верить изображению нового «Карнивал», подвергнется также радиаторная решетка минивэна (поменяется как ее размер, так и внутренний рисунок), а также бампер. При этом капот должен сохранить привычные выштамповки по центру и по бокам.

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Как будет выглядеть корма автомобиля дизайнеры не показали, но, по всей видимости, новинке достанутся другие фонари и иной бампер. 

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Линейка двигателей модели может включить в себя гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора, отдача которой должна составить около 230 л.с.

Официальный дебют нового Kia Carnival состоится в течение 2023 года. 

Фото:NYmamooth

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