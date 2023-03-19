У Hyundai будет новый ультракомпактный кроссовер за 560 тысяч рублей

Не так давно компания Hyundai представила свой самый небольшой автомобиль в линейке SUV, получивший название Casper. Автомобиль оказался очень популярен как на родине марки в Корее, так и зарубежом, что подтолкнуло руководство автогиганта начать работы над еще чуть менее компактной моделью. Сейчас она находится в стадии тестирования и носит кодовое обозначение Hyundai Ai3.

Предполагается, что новинка корейцев будет иметь плюс-минус те же габариты, что и Casper, но окажется немного длиннее своего будущего напарника по модельному ряду.

Напомним, длина Casper составляет 3595 мм, ширина – 1595 мм, высота – 1575 мм, а размер колесной базы равен 2400 мм.

На шпионских фотографиях, слитых недавно в Сеть, автомобиль запечатлен с люком в крыше, который, судя по всему, станет прерогативой самых дорогих комплектаций.

Список оснащения модели должен включить в себя мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводную зарядку для смартфонов, полуцифровую комбинацию приборов, климат-контроль и многое другое.

Линейка двигателей новой модели Hyundai засекречена, но некоторые СМИ пишут о том, что серийный кроссовер Ai3 предложат с тем же двигателем, который устанавливают в хэтчбек Grand i10 Nios – это 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 83 лошадиные силы и 113,8 Нм крутящего момента. Связку ему может составлять как МКПП, так и автоматическая трансмиссия.

По неофициальной информации, несмотря на чуть более крупные габариты по сравнению c Casper новый кроссовер Hyundai станет самым доступным предложением компании в сегменте кроссоверов. Его цена может составить около 600 тысяч рупий или 560 тысяч рублей по текущему курсу.