В России продают редкий внедорожник Lada Tarzan: он почти новый и стоит недорого

На продажу в городе Самара выставили автомобиль Lada Tarzan. Главной «фишкой» этой модели был необычный симбиоз кузова от ВАЗ-2109 (существовали и варианты с кузовом от ВАЗ-2111) и технической части от внедорожника «Нива». До сегодняшних дней таких машин дожило немного, так что конкретно этот экземпляр можно назвать редким.

Автомобиль был выпущен в 2000-м году тольяттинской компанией «Лада-Консул». Судя по фотографиям, загруженным в объявление, по крайней мере внешне машина находится в неплохом состоянии.

Пробег этой Lada Tarzan составляет 186 тысяч 325 километров. Под капотом установлен 1,7-литровый мотор мощностью 83 лошадиные силы, работающий в паре с механической коробкой передач и системой полного привода.

Отдельно заявлено, что кузов машины пережил процедуру восстановления, в рамках которой были проварены и обработаны антикором все его швы с последующей покраской составом «Раптор».

Кроме того, этот Tarzan получил новую раму, двери и стекла, а также обзавелся широким список замененных технических компонентов.

Пробег после восстановления машины составляет всего 30 километров. Продавец собирается выручить за этот автомобиль 579 тысяч 900 рублей и даже готов предоставить гарантию на технические узлы сроком на 1 год.