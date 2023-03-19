От 500 до 5 тысяч рублей, либо лишение: эти вещи в салоне автомобиля приведут к серьезному штрафу

С приходом первых дней весеннего тепла в России активизировались любители автозвука, которые любят громко послушать музыку из своей машины во время движения, используя при этом нештатные колонки и сабвуферы. Как раз в этом и таится неожиданный штраф, о котором мало кому известно среди российских автомобилистов.

Как известно, с недавних пор в России действует закон, согласно которому любой тюнинг, который автопроизводитель не оформил как заводской, считается нелегальным. Но если многие уверены, что касается он исключительно перевода автомобиля на ГБО, модернизации его подвески, выхлопной системы, установки нештатной оптики, фаркопа и лебедок и декоративных элементов кузова, то они ошибаются.

При остановке автомобиля в ходе рейда сотрудник ГИБДД может осмотреть и его салон. Если в нем будут обнаружены элементы акустической системы, не предусмотренные заводской комплектацией автомобиля, то он имеет право составить протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 500 рублей.

В случае повторного нарушения эта сумма автоматически увеличивается до 5 тысяч рублей, а водителю будет грозить лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Подобные прецеденты уже имели место летом прошлого года, когда госавтоинспекция Воронежа провела рейд, в ходе которого проконтролировала законность внесения изменений в конструкцию транспортных средств. В отчете местного ГИБДД тогда говорилось следующее:

«Полицейскими выявлены транспортные средства с неисправной тормозной и выхлопной системами, уменьшенным дорожным просветом, с внесенными изменениями в акустическую систему (установка дополнительных динамиков и усилителей), а также внесенными изменениями в световые приборы».