Новый рекорд: Lada Granta разогналась до 181 км/ч и попала на камеру фиксации нарушений

Интересное фото вместе с краткой информацией появилось в Telegram-канале Минтранса Амурской области. Местные власти заявили, что комплекс «Дорожный патруль» зафиксировал превышение со стороны водителя Lada Granta, который на федеральной трассе «Амур» ехал со скоростью 181 километр в час, вместо разрешенных 90 км/ч.

Нарушение является рекордным в регионе и превосходит предыдущее «достижение» водителя Toyota Prius, которому удалось развить перед камерой скорость в 178 км/ч на федеральной трассе Благовещенск-Белогорск.

О том, что это за Lada и каким двигателем она оснащена, не сообщается, но по фото можно определить модель Granta, которая в серийном варианте идет с мотором, максимальная мощность которого равна 106 лошадиным силам.

Руководство службы «Дорожный патруль» заявило, что на такой скорости водитель легко может потерять контроль над транспортным средством, а значит спровоцировать катастрофическое по последствиям ДТП.

Какой штраф в итоге получит российский автомобилист пока неясно, но можно предположить, что он будет немаленьким, учитывая, что нарушение повлекло двукратное превышение максимальной скорости.