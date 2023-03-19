Новейший кроссовер Hyundai Mufasa будет выглядеть так – фото внешности и салона

Компания Hyundai готовится вывести в продажу на китайском рынке новый кроссовер, который получит название Mufasa. Накануне «поднебесным» СМИ удалось запечатлеть новинку корейской марки как снаружи, так и внутри.

Если внешний облик модели уже давно не является секретом. Снимки экстерьера Mufasa утекли в Сеть ранее благодаря сливу из базы китайского минпрома. А вот интерьер машины до сих пор скрывался.

Судя по первым фотографиям, выглядеть салон нового кроссовера Hyundai с необычным названием будет довольно просто. Машине достанется сдвоенный дисплей цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, а также сенсорный блок управления климатом.

Среди других интерьерных изысков – 4-спицевое рулевое колесо, кнопочное управление режимами коробки передач и сиденья с яркой красной прострочкой по бокам.

Длина Hyundai Mufasa составит 4475 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1665 мм. Расстояние между осями будет равно 2680 мм.

Техническая сторона модели уже раскрыта. Под капот кроссовера планируется устанавливать 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» с индексом G4NJ, выдающий 161 лошадиную силу. В будущем к нему может добавиться гибридная силовая установка с 48-вольтовым стартер-генератором.

О типе привода информации пока нет, но учитывая, что модель готовят для Китая, вероятность наличия у «Муфаса» полного привода невелика.

Перспективы появления Hyundai Mufasa в России выглядят крайне маловероятными, однако в теории с выходом этой модели в продажу дилеры могут начать поставлять его на наш рынок по параллельному импорту.