До конца года появится две новые модели «Москвича»: что это будут за автомобили

Возрожденная российская автомобильная марка «Москвич» планирует в ближайшем будущем расширить свою текущую модельную линейку, состоящую из кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е», двумя новинками. Об этом стало известно из заявления Сергея Когогина, главы концерна «КамАЗ», который, в свою очередь, также является технологическим партнером «Москвича».

Новые модели дебютируют к концу 2023 года и, скорее всего, будут называться «Москвич 5» и «Москвич 6».

Одной из новинок должен стать кроссовер с большими габаритами, чем у «Москвича 3», однако насколько крупнее «тройки» он окажется, а также какая модель ляжет в его основу – пока неизвестно.

Существует высокая вероятность увидеть в качестве этой новинки одну из более крупных моделей JAC, коих на данный момент не так и много. Самым очевидным выбором выглядит китайский вседорожник под названием S7.

Другой потенциальной новой моделью «Москвича» должен оказаться автомобиль, который будет располагаться в сегменте седанов, и вполне вероятно, можно ожидать отнюдь не стандартную 4-дверку, а нечто похожее на лифтбэк со спортивным силуэтом.

Что за модель будет использована в качестве основы для этой новинки также пока остается только догадываться, но, по всей видимости, это также будет один из автомобилей JAC. Если это действительно так, то очевидным кажется вариант с моделью Sehol A5 Plus. Это седан по габаритам схожий со Skoda Octavia.

Подробности о двух новых моделях Московского автомобильного завода обещают раскрыть в течение этого года по мере того, как оба проекта будут приближаться к серийному производству.