Это может привести к тому, что ГИБДД заберет автомобиль

С легализацией в России «серого импорта» в страну хлынул поток иномарок из тех стран, которые раньше для импорта не использовались. Дилеры быстро поняли, что для них открылась интересная лазейка, которая позволяет миновать дорогостоящее, долгое и проблемное получение сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Вместо него автосалоны получали на машины СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства), без которого ПТС (паспорт транспортного средства) на них не оформить. Однако добросовестно это делали далеко не все.

Спустя некоторое время Росстандарт начал аннулировать СБКТС на автомобили, в случаях с оформлением которых были допущены нарушения. Главными причинами такой жесткой меры в ведомстве назвали отсутствие у некоторых лабораторий, занимавшихся получением этого документа, полной области аккредитации в соответствии с ГОСТом, а также выдачу СБКТС без осмотра и проверки каждого автомобиля.

Как пишет «Autonews», ссылаясь на свои источники, практически на все автомобили, ввозимые в Россию, СБКТС сейчас выдается просто по названию транспортного средства. Таким образом, на сегодняшний день под угрозой может находиться любая машина, оформленная через СБКТС.

Прецеденты уже есть, но пока их можно посчитать на пальцах двух рук. Станет ли аннулирование свидетельства о безопасности конструкции ТС массовой практикой пока непонятно.

Что самое интересное, отзыв СБКТС приводит к автоматическому аннулированию паспорта транспортного средства, о чем владелец машины узнает только во время остановки автомобиля сотрудником ГИБДД. Последствия такого развития событий печальны – машину заберут на эвакуаторе.

Впрочем, ситуация для владельцев таких авто не фатальна, как на первый взгляд кажется, однако повозиться и потратить нервы все же придется.

Росстандарт в качестве спасительной рекомендации предлагает покупателям таких машин оформить СБКТС заново, обратившись в любую аккредитованную организацию.