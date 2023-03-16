Раскрыт кроссовер с очень надежным турбомотором

Несмотря на то, что в России принято скептически относиться к автомобилям с турбомоторами, на вторичном рынке страны сейчас достаточно машин с турбодвигателями, которые не уступают атмосферникам по надежности.

По словам эксперта журнала «За Рулём» Александра Виноградова, такие двигатели при условии их правильного обслуживания и бережной эксплуатации способны продемонстрировать ресурс, который привычен для атмосферных моторов.

Автомобилем с одним из таких силовых агрегатов оказался назван чешский кроссовер Skoda Karoq в версии с 1,4-литровым двигателем TSI. Аналогичным мотором комплектуется как его «старший» родственник Kodiaq, так и модели VW Tiguan и Taos.

Инженерам VW Group удалось избавить этот силовой агрегат от детских болезней, которые ранее складывались из износа цепи ГРМ, быстрого выхода из строя поршневой и высокого расхода масла. Первый недостаток побороли заменой цепи ГРМ на зубчатый ремень, а второй и третий точечной модернизацией.

Как отмечает автор статьи, Karoq за счет турбомотора демонстрирует заметно лучшую динамику, нежели его конкуренты с атмосферным двигателем сравнимой производительности.

Достигается она в первую очередь за счет увеличенного крутящего момента – 250 Нм. При этом расход топлива таких Karoq ниже, чем у безнаддувных автомобилей.

Напомним, кроссовер Karoq выпускается компанией Skoda с 2017 года, но до России добрался только в 2020 году. В 2022-м до нашего рынка должна была доехать обновленная версия этой модели, однако реализовать эту задумку так и не удалось. Сейчас в РФ ввозят из Китая аналог Karoq под названием Jetta VS5, который комплектуется аналогичным 1,4-литровым турбомотором. За него просят минимум 2 миллиона рублей.