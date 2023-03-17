Весной за это ГИБДД будет лишать водительских прав: важно знать каждому

Российским автовладельцам раскрыли информацию о том, что необходимо делать в ближайшее время, чтобы не лишиться водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев. По мнению юристов, если игнорировать это правило, добиться справедливости в суде будет непросто, поскольку он будет вставать в этом вопросе на сторону ГИБДД.

С приходом весны в большинстве городов России началась нестабильная погода, когда снегопады резко сменяются оттепелью, что создает проблемы для того, чтобы держать номера автомобиля в чистом виде. В этом и кроется потенциальная проблема, с которой могут столкнуться автомобилисты.

Наказание за грязные номера может быть разным. При самом плохом развитии событий автомобилист рискует лишиться водительских прав.

По информации Daily-Motor.Ru, в регионах участились случаи, когда водителей привлекают к ответственности за нечитаемые регистрационные знаки (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ — управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками). За это нарушение положен штраф в размере 500 рублей.

Но куда большее наказание ждет водителей по ч. 2 ст. 12.2 («Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть»). И здесь штраф будет уже 5 тысяч рублей, а в отдельных случаях можно остаться без прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Сотрудники ГИБДД могут заподозрить, что номерной знак был загрязнен умышленно, чтобы его нельзя было распознать. И в таком случае единственной возможностью оспорить наказание станет обращение в суд.

Впрочем, надеяться на то, что судья встанет на сторону водителя, не стоит, поскольку по закону водитель обязан перед выездом проверять номерные знаки на их чистоту и читаемость.

Как избежать потенциальных проблем с дорожной полицией? Стараться следить за чистотой номеров автомобиля на регулярной основе.