Подтверждено: VW выпустит электрокар за 1,6 миллиона рублей

Volkswagen подтвердил слухи о том, что разрабатывает недорогой электромобиль, и даже поделился некоторыми подробностями о нем.

Новинка VW будет называться ID.1 и, как следует из ее индекса, расположится в нижней части модельного ряда немецкого производителя, а значит и стоить ей предстоит недорого – порядка 20 тысяч евро (1 миллион 620 тысяч рублей по нынешнему курсу).

В VW заявили, что ID.1 получит пропорции, схожие с кроссоверами, но при этом окажется размером с нынешний Polo.

Подтвержденных технических характеристик модели пока нет, но ходят слухи, что электромобиль оснастят батареей емкостью 57 кВтч, которой должно хватить на 400 километров пробега без подзарядки.

Существует вероятность, что ID.1 предложат исключительно для рынка «Старого Света», так что до других стран он может не доехать.

Параллельно с этим проектом в Volkswagen анонсировали еще один похожий, но в еще более низком ценовом сегменте – до 20 тысяч евро (1,6 млн рублей). Информация о нем должна появиться в ближайшие несколько месяцев. При этом в самом VW называют его «очень большим вызовом для компании».