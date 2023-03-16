Lada Granta-2 будет похожа на Vesta NG – появились первые реальные изображения автомобиля

Несмотря на выход из «АвтоВАЗа» концерна Renault в Тольятти решили не отказываться от французской платформы CMF-B, которая в будущем должна была лечь в основу всех новых Lada, в том числе проекта Lada Granta-2.

В компании пообещали, что доработают иностранную «тележку», сделав ее максимально российской за счет упрощения и использования местных деталей. Все это отодвинуло премьеру Granta-2 и в очередной раз подняло вопрос относительно того, как будет выглядеть такой автомобиль. Ответ на него дали инсайдеры.

Редакторы сообщества «Avtograd News» опубликовали три изображения кузова новой Lada Granta второго поколения, сделанные в ходе компьютерного моделирования. На черно-белых картинках новинка «АвтоВАЗа» оказалась запечатлена с трех ракурсов, позволяющих рассмотреть ее внешний облик с нескольких сторон.

Если снимки окажутся достоверными, то «Гранта-2» получит фирменный X-образный дизайн, разработанный еще Стивом Маттином. «Иксы» будут прослеживаться как в передней части, так и сбоку, а также сзади, где раньше их не было.

«Передок» выглядит так, словно был срисован с новой Lada Vesta (NG) с аналогичным расположением оптики и такой же радиаторной решеткой.

Что касается кормы, то часть крышки багажника машины где находится площадка для номера и вовсе выглядит таким образом, будто ее позаимствовали у дореформенной «Весты».

Чуть ранее этот же инсайдер раскрыл другую деталь этого проекта – салон новой Granta. По его информации, передняя панель модели носит обозначение XJO и унифицирована с панелью HJN.

Сроки выхода в продажу новинки «АвтоВАЗа» пока не раскрываются. По неподтвержденной информации, новая Granta будет продаваться в России в трех типах кузова – седан, универсал и Cross-универсал. На рынке автомобиль может появиться ближе к концу 2024 – началу 2025 года.