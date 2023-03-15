У китайского внедорожника Tank 300 будет новый мотор

Премиальный китайский бренд Tank объявил о начале продаж в России модели Tank 300. Параллельно с этим событием состоялось открытие предзаказа на Tank 500 (с 12 апреля). В России «младшая» модель будет предложена только с одним мотором, однако у нее на родине (в «Поднебесной») внедорожник скоро получит альтернативный двигатель.

Что самое интересное, собирать деньги на установку в Tank 300 нового мотора компания планирует с будущих владельцев таких машин. Компания запускает особую программу, согласно которой надеется получить более тысячи предварительных заказов. Для того, чтобы оформить каждый, придется выложить депозит в размере 20 тысяч юаней (220 тысяч рублей).

До того момента пока средства не собраны Tank 300 с новым 3-литровым турбомотором V6 будет проходить процедуры сертификации. Однако в лучшем случае такие внедорожники доберутся до своих покупателей только во втором квартале 2024 года.

В России же продавать «трехсотый» будут с 2-литровой бензиновой «турбочетверкой», которую для нашего рынка деформировали до 220 л.с. и 380 Нм. Мотор способен питаться АИ-92 и работает исключительно в связке с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Не исключено, что в будущем на российском рынке появится Tank 300 и с 3-литровым V6, но в таком случае функционировать ему предстоит уже с 9-скоростным «автоматом».

Двигатель практически наверняка будет положен какому-нибудь спортивному или внедорожному исполнению, которому под более тяжелый силовой агрегат усилят в том числе и подвеску.