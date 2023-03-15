Стало известно, сколько будет стоить в России кроссовер Geely Monjaro

Компания Geely анонсировала премьеру в России нового кроссовера под названием Monjaro еще в прошлом году, но до нашего рынка он так и не доехал. При этом машина была полностью готова к дебюту в РФ и даже успешно справилась с зимними испытаниями в Сургуте, проходившими в марте. И вот этот момент настал. Geely не только объявила о начале приема предзаказов на Monjaro, но еще и раскрыла его ценник, а также список комплектаций.

Автомобиль будет стоить минимум 4 миллиона 499 тысяч 990 рублей. В самом дорогом варианте за кроссовер собираются просить 4 миллиона 799 тысяч 990 рублей. Комплектаций на выбор убудет три: Luxury, Flagship и Exclusive.

Во всех них Monjaro будет использовать под капотом 2-литровый «наддувный» бензиновый мотор, выдающий 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Связку ему составит 8-диапазонная автоматическая коробка передач и система интеллектуального полного привода с электрогидравлический муфтой.

Подвеска у Monjaro будет полностью независимой, а колесные диски как 18, так и 20-дюймовыми. Заявленный расход топлива в смешанном режиме езды – 8,5-литра на 100 километров.

По размерам новинка Geely окажется сопоставима с корейским бестселлером Hyundai Santa Fe. Ее длина составит 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, а размер колесной базы будет равен 2845 мм.

Главной «фишкой» внутреннего убранства модели является наличие у него сразу нескольких крупных дисплеев, которые занимают большую часть передней панели.

Позиционироваться в модельной линейке Geely новый кроссовер Monjaro будет как флагман. Живые продажи таких машин начнутся в ближайшие месяцы.