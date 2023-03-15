BYD Denza удвоил мощность зарядки своего минивэна D9

Присмотритесь внимательно к фотографии выше, не находите что-то странное? Минивэн припаркован между двумя зарядными столбами и подключен к обоим одновременно. Эта довольно странная сцена на самом деле является хитрым трюком суббренда компании BYD под названием Denza, позволяющим быстро заряжать объёмную батарею китайского минивэна.

В прошлом году люксовая марка Denza выпустила минивэн D9. Это большой и роскошный пассажирский автомобиль, доступный как в версии с увеличенным запасом хода, так и в полностью электрической модели.

Автомобиль имеет длину более пяти метров, так что он очень тяжелый. Именно по этой причине BYD использует в нем самую большую итерацию тяговой батареи. Емкость аккумулятора D9 составляет чуть более 103 кВтч, а максимальная мощность зарядки составляет 166 кВт. И здесь начинается самое интересное.

Недавнее исследование показало, что 71% всех быстрозарядных станций постоянного тока в Китае имеют мощность менее 150 кВт. Самая распространенная быстрая зарядка на 120 кВт. Таким образом, за привычный час пополнить заряд аккумулятора машины от 0 до 100% явно не удастся. Но не в случае с Denza D9.

В BYD придумали удобное решение этой инфраструктурной проблемы, установив в Denza D9 один порт переменного и постоянного тока в правой задней части автомобиля и еще один порт постоянного тока в левой стороне.

Водителю остается лишь занять место между двумя зарядными станциями постоянного тока и подключить их к обеим сторонам автомобиля. Поскольку два порта могут быть подключены параллельно, мощность обоих зарядных устройств суммируется и D9 сможет заряжаться с максимальной скоростью.