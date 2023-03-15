ГИБДД будет жестко штрафовать водителей за эту вещь в салоне авто

С фактическим запретом тюнинга автомобиля в России, когда каждая внешняя доработка машины должна быть зарегистрирована в соответствующих органах, многие автовладельцы переключились на модернизацию штатной акустической системы. Однако от жесткого штрафа это не спасает.

С марта этого года сотрудники ГИБДД начнут активней наказывать тех, кто любит громко послушать музыку в своем автомобиле. Если представитель дорожной полиции примет решение заглянуть в салон машины, обнаружив там большие колонки, усилитель и сабвуфер, которые установлены вместо штатных, водителя ждет серьезный штраф.

На какую сумму придется раскошелиться, если в машине будет найдена нештатная акустика?

Учитывая, что такое нарушение трактуется аналогично обычному тюнингу, водителю выпишут штраф за внесение изменений в конструкцию автомобиля (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ) – 500 рублей.

Впрочем, наказание может быть гораздо жестче. В теории, инспектор ГИБДД может составить рапорт своему начальству, доложив о внесенных изменениях в конструкцию автомобиля нарушителя, после чего МРЭО ГИБДД имеет право аннулировать регистрацию машины на основании подпункта 6 статьи 18 ФЗ о регистрации транспортных средств.

Возобновить регистрационный учет автомобиля можно будет лишь только после того, как владелец приедет на осмотр машины в МРЭО с штатной акустической системой. Правда и здесь кроется один жирный нюанс – в таком случае ему придется получать новые госномера, поскольку старые будут уже аннулированы.