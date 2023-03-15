Раскрыта рублевая цена замены «Крузаку» из Китая: Tank 500

Компания Great Wall объявила о старте продаж на российском рынке своих автомобилей под брендом Tank (марка была основана в 2021 году). Параллельно с этой новостью представители отечественного офиса раскрыли первую информацию о новом рамном внедорожнике Tank 500, позиционирующийся как конкурент японского Toyota Land Cruiser 300.

Автомобиль станет доступен для российских покупателей в середине апреля 2023 года. До этого времени компания будет принимать заказы только на «младшую» модель – Tank 300.

«Пятисотка» с выходом на наш рынок станет флагманом марки «Танк». Под ее капотом расположится 3-литровый бензиновый битурбированный двигатель, выдающий 299 лошадиных сил. Связку ему составит 9-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Кроме муфты, автоматически перераспределяющей крутящий момент на переднюю ось, для Tank 500 заявлена «понижайка» и две блокировки межколесных дифференциалов (в базовой версии будет только одна – на задней оси).

Длина машины составит 4880 мм, ширина – 1934 мм, а высота – 1905 мм. Масса – 2500 кг.

«Пятисотый» будет предложен в России в двух вариантах исполнения: Adventure и Premium. На сегодняшний день известна цена только стартовой комплектации – 5 миллионов 99 тысяч рублей.

Чего ждать от оснащения базовой версии Tank 500 для России пока неясно, но можно предположить, что оно практически наверняка будет богатым с дорогими материалами отделки, широким списком современных опций, а также обилием декоративных деталей.