Мужчина разблокировал чужую Tesla и уехал, заметив разницу только спустя время

Странная история набирает обороты после того, как один из ее главных действующих лиц рассказал в Сети о ситуации, в которой оказался абсолютно случайно. Мужчина по имени Раджеш Рандев поехал забирать своих детей из школы, но по ошибке сделал на чужой Tesla Model 3. Канадец принял машину за свою, которая была такого же цвета.

Но вернемся к началу. Раджеш работает в Ванкувере иммиграционным консультантом. Выходя с работы он направился на парковку, где рядом стояли две абсолютно одинаковые Tesla Model 3.

Мужчина так торопился за детьми, что не присмотрелся к машинам. Отперев замки через фирменное приложение Tesla он абсолютно без подозрений сел за руль и поехал.

Спустя некоторое время мужчина начал подозревать, что находится не в своем автомобиле. Его смутила трещина на лобовом стекле, а также зарядное устройство, которое обычно лежит в другом месте. Тем не менее, он продолжил движение, но до того момента, пока не получил сообщение «Раджеш, это ты за рулем моей Tesla?».

Оказалось, что владелец украденной машины узнал о происшествии и решил связаться со случайным угонщиком, обнаружив на приборной панели автомобиля Рендева записку с его номером телефона.

Все закончилось хорошо. Раджеш забрал своих детей из школы, а затем встретился с владельцем Tesla, чтобы вернуть тому его машину.

Оба пострадавших связались с Tesla, но пока не получили ответа на вопрос, как одному из них удалось не только отпереть чужую машину, но еще и отправиться на ней в путь.